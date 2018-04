Ricardo Mello estréia amanhã em Xangai O tenista Ricardo Mello, número 2 do Brasil, estréia nesta terça-feira, por volta das 4h30 (horário de Brasília), na chave de duplas do ATP de Xangai. Ao lado do sul-coreano Hyung Taik Lee, o brasileiro vai enfrentar o belga Christophe Rochus e Gilles Muller, de Luxemburgo. O torneio distribui US$ 380 mil em prêmios. Na chave de simples, Mello joga quarta-feira contra o austríaco Alexander Peya.