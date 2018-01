Ricardo Mello estréia bem em Munique Ricardo Mello fez uma estréia animadora no ATP Tour de Munique, ao vencer o alemão Rainer Schuettler por 6/4 e 6/2. O jogo era um difícil teste ao brasileiro que ainda vem buscando melhor adaptação aos torneios de saibro e teve de enfrentar um ex-top ten logo no primeiro jogo. Schuettler já esteve na 5.ª posição do ranking mundial e tinha todo o apoio da torcida, na Alemanha. "Usei uma boa tática para vencer na estréia", contou Mello. "A chuva deixou a quadra bastante pesada, lenta e não arrisquei meus golpes. Procurei fazer o Schuettler correr de um lado para o outro e acabei provocando seus erros." Com esta vitória, Mello vai para as oitavas de final de Munique e só volta a jogar nesta quinta-feira diante do vencedor da partida entre o francês Julien Benneteau e o eslovado Michal Mertinak.