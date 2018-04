Ricardo Mello estreia com vitória em Delray Beach O brasileiro Ricardo Mello estreou com vitória no ATP 250 de Delray Beach, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira. Ele derrotou o alemão Rainer Schuettler, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/3, em 1h30min de partida.