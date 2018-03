Ricardo Mello estréia com vitória em Miami A primeira vitória num torneio Masters Series, um tenista nunca esquece. E esta em que Ricardo Mello derrotou o norte-americano Jeff Salzenstein, na primeira rodada do MS de Key Biscayne, vai certamente ficar num lugar especial na memória do brasileiro, pelas circunstâncias. Ganhou por 7/6 (7/3) e 7/6 (8/6), mas no segundo set, Mello sacou com vantagem de 5 a 1 e permitiu duas quebras de serviço para só concretizar a vitória no tie break. "Esse jogo jamais vou esquecer", disse aliviado Ricardo Mello. "Parece que fiquei ansioso com a possibilidade de vencer e quando estava com 5 a 1 e saque travei um pouco, enquanto o Salzenstein começou a jogar bem. Tive de lutar muito para não deixar escapar o resultado." Com esta vitória, depois de ter passado pelo qualifying, Ricardo Mello, número 133 do ranking mundial, vai ter agora um desafio e tanto pela frente: pega uma das estrelas da competição, o tailandês Paradorn Srichaphan, um dos mais carismáticos tenistas do circuito. "Estou gostando bastante da idéia. É claro que o favoritismo é todo dele, mas estar num Masters Series é também ter a oportunidade de enfrentar grandes nomes." Este jogo deverá ser sábado. Quem também joga neste sábado é Gustavo Kuerten, que enfrentará o vencedor da partida entre o argentino Juan Mônaco e o sueco Joachin Johansson, que tem o favoritismo. "Acho que esta primeira rodada, vai ser um jogo chave", disse Guga. A possibilidade de ter pela frente Johansson é grande e este é um tenista com um dos saques mais fortes do circuito. Por isso, os últimos treinos de Guga em Miami têm sido uma rotina, com o brasileiro passando a maior parte do tempo aperfeiçoando as devoluções de saque. Muito querido em Miami, Guga recebeu nesta quinta-feira o prêmio "Humanitário" dado pela ATP, por suas ações no Instituto Guga Kuerten. Ganhou o troféu na quadra central, ao lado de Paradorn Srichaphan, eleito o jogador de maior espírito esportivo, e do australiano Mark Philippoussis, troféu de jogador de melhor retorno ao circuito, depois de superar grave contusão. E num dia de muita chuva e fortes ventos, poucos jogos puderam ser disputados. Uma das principais novidades foi a desistência do argentino David Nalbandia, com problemas no joelho. Foi substituido na chave pelo espanhol Fernando Verdasco. Com a proximidade do fim de semana, as principais estrelas do torneio, como Roger Federer, Andre Agassi, Serena Williams entre outros irão estrear na competição.