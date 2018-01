Ricardo Mello estréia hoje em Acapulco Número 1 do Brasil e 54 do mundo, Ricardo Mello estréia nesta terça-feira no Torneio de Acapulco, no México. Ele entra em quadra por volta das 17 horas (horário de Brasília) para enfrentar o espanhol David Ferrer. O tenista brasileiro chega a Acapulco animado com a boa campanha no Brasil Open, disputado semana passada na Costa do Sauípe (Bahia). Ele foi até a semifinal do torneio, perdendo para o espanhol Rafael Nadal, que acabou ganhando o título.