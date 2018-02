Ricardo Mello estréia nesta terça Depois de cair para a 104ª posição do ranking mundial, em lista divulgada nesta segunda-feira pela ATP, o tenista brasileiro Ricardo Mello estréia nesta terça-feira no Torneio de Viena, na Áustria. Por volta das 12h30 (horário de Brasília), ele irá enfrentar o espanhol Tommy Robredo, que atualmente é o número 17 do mundo.