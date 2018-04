Ricardo Mello estreia no Brasil Open com vitória sobre colombiano

SÃO PAULO - O brasileiro Ricardo Mello venceu nesta terça-feira o colombiano Santiago Giraldo em sua estreia no Brasil Open, disputado na Costa do Sauípe (BA), e na próxima rodada terá pela frente o espanhol Albert Montañes.

Mello contou com o apoio do público para fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O tenista número 2 do Brasil terá tarefa muito mais dura nas oitavas de final, já que Montañes é atualmente o 25.º do ranking mundial.

Em outra partida ainda nesta terça-feira, o argentino Juan Ignacio Chela derrotou o brasileiro Rogério Silva por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 7/6 e 6/3.

Na quarta-feira, o melhor brasileiro no ranking da ATP, Thomaz Belucci (37.º), enfrentará o argentino Carlos Berlocq, que venceu o também brasileiro André Ghem nesta terça. Já João Souza, o Feijão, terá pela frente o espanhol Nicolás Almagro.

