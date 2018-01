Ricardo Mello parte para novo desafio Com a conquista do título do Aberto de São Paulo, Ricardo Mello subiu dez posições no ranking mundial, ocupando atualmente o 61º lugar, muito próximo de sua melhor classificação - no ano passado, chegou a ficar na 60ª colocação. Agora, sem tempo para comemorar, parte para outro desafio. Ele estréia nesta terça-feira no ATP Tour de Auckland, diante do sueco Jonas Bjorkman, em jogo programado para a sessão noturna, pois o tenista brasileiro desembarca na Nova Zelândia apenas poucas horas antes de entrar em quadra. Com grandes ambições na temporada 2005, Ricardo Mello revelou, antes de embarcar, que não está preocupado com o cansaço da longa viagem até a Nova Zelândia. Quer aproveitar a confiança adquirida com o título em São Paulo para buscar bons resultados e chegar logo entre os 50 primeiros colocados do ranking da ATP.