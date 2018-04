Ricardo Mello passa para semifinal Em mais uma vitória de virada, Ricardo Mello avançou para as semifinais do Torneio de Delray Beach (EUA), com US$ 380 mil em prêmios, ao derrotar o francês Jerome Golmard por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/3. Na melhor campanha de sua carreira num torneio da série ATP Tour, o tenista brasileiro vai agora enfrentar um adversário basante perigoso, o croata Mario Ancic, que foi semifinalista em Wimbledon e derrotou também nesta sexta-feira dinamarquês Kenneth Carlsen, por 6/2 e 7/5. Confiante em seu jogo, Ricardo Mello vem mostrando muita regularidade nos golpes, quase não cometendo erros. Assim, conseguiu sair de uma situação difícil diante de Golmard. Perdeu o primeiro set apenas no tie break, reagiu no segundo e, no terceiro e decisivo, chegou estar em desvatagem de 2 a 0. Não se desesperou e vai agora para um grande desafio nas semifinais. A primeira vitória de virada de Ricardo Mello em Delray Beach foi diante de um dos principais favoritos do torneio, o norte-americano Mardy Fish, em jogo que o brasileiro saiu perdendo o primeiro set e ganhou os outros dois. Agora, diante de Ancic, o número 2 do País terá pela frente um tenista de saque muito forte, bons voleios e que, por isso, pode ser apontado como favorito numa quadra rápida.