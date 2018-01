Ricardo Mello pega israelense amanhã Motivado com a boa vitória na estréia do ATP Tour de Los Angeles, quando superou o francês Sebastien Grosjean, Ricardo Mello volta à quadra nesta quarta-feira com boas chances de avançar para as quartas-de-final do torneio. O tenista brasileiro vai ter pela frente o israelense Amir Hadad, apenas o número 414 do ranking, e que nesta terça-feira eliminou o norte-americano Cecil Mamiit por 2/6, 6/3 e 6/3. Na semana passada, em Tarzana, na Califórnia, Amir Hadad perdeu para outro brasileiro Tiago Alves. Já Ricardo Mello joga esta semana, em Los Angeles, com o melhor ranking de sua carreira, a 50ª colocação.