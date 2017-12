Ricardo Mello perde e está fora do quali de Wimbledon

O tenista brasileiro Ricardo Mello perdeu para o australiano Nathan Healey por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2 -, nesta terça-feira, e foi eliminado na segunda rodada do qualifying para o torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Na primeira rodada, Mello havia derrotado o italiano Flávio Cipolla por 2 a 0. Agora, as esperanças brasileiras na chave masculina estão com Rogério Dutra Silva, que enfrenta Yeu-Tzuoo Wang, de Taiwan - o jogo está 1 a 1 no primeiro set e foi adiado para esta quarta por falta de luz natural -, também pela segunda rodada, e Flávio Saretta, que preferiu não se arriscar no qualifying e torce por duas desistências para avançar à chave principal. Entre as mulheres, a brasileira Jenifer Widjaja - número 1 do País e 219 do ranking mundial - começou bem a sua luta por uma vaga. Nesta terça, ela venceu a britânica Emily Webley-smith por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3. Na segunda rodada, Widjaja terá pela frente a australiana Casey Dellacqua (cabeça-de-chave 13 do qualifying).