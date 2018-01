Ricardo Mello perde em Acapulco O tenista brasileiro Ricardo Mello foi eliminado no Torneio de Acapulco, no México. Ele perdeu na noite desta quarta-feira para o espanhol Carlos Moyá, que é o cabeça-de-chave número 1, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. Em outros dois jogos disputados no torneio mexicano, o argentino Agustín Calleri derrotou seu compatriota Gaston Gaudio com um duplo 7/6 (7/5) e o chileno Fernando González ganhou do armênio Sergis Sargsian por 6/3, 4/6 e 7/6 (7/5).