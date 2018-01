Ricardo Mello perde em Delray Beach Ricardo Mello foi eliminado nesta quinta-feira na segunda rodada do Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos. O tenista brasileiro, que defendia o título conquistado no ano passado, perdeu para o sul-africano Wesley Moodie por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Foi em Delray Beach que Ricardo Mello começou sua arrancada no ranking mundial. Depois do título conquistado no ano passado, o primeiro da ATP em sua carreira, ele não parou de subir - ocupa hoje a 56ª posição e é o segundo melhor do País. Agora, Ricardo Mello volta ao País para a disputa do Brasil Open, o torneio na Costa do Sauípe que começa no dia 14 de fevereiro.