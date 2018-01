Ricardo Mello perde na final em Quito O equatoriano Giovanni Lapentti precisou de 1h10 de jogo para bater o brasileiro Ricardo Mello neste domingo e conquistar o título do Challenger de Quito. Ele venceu a partida por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-7 (8/10) e 6-3, em competição que distribuiu US$ 25 mil em prêmios, além de contar pontos para o ranking mundial da ATP.