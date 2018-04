Ricardo Mello perde para Blake na estreia em Memphis O brasileiro Ricardo Mello não resistiu ao americano James Blake e foi eliminado na estreia do Torneio de Memphis, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. Mello caiu diante do ex-top 10 por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em apenas 1h05min de partida.