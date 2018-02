Ricardo Mello perde para peruano e está fora de ATP chileno Assim como Gustavo Kuerten, o paulista Ricardo Mello foi eliminado nesta quarta-feira do ATP de Viña del Mar, no Chile, ao perder para o peruano Luis Horna por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1. Mello e Horna haviam vencido os seus jogos contra o italiano Alessio di Mauro e disputavam a vaga nas quartas-de-final. Outro que também garantiu classificação foi o chileno Nicolás Massu, que conseguiu a segunda vitória na competição ao derrotar o espanhol Gorka Fraile por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/2. A nota negativa do dia foi a desistência do argentino Gaston Gaudio, um dos favoritos ao título, por causa de lesão. Em outras partidas desta quarta, o argentino Sergio Roitman ganhou do compatriota Mariano Zabaleta por 2 sets a 0 (duplo 6/4), o italiano Martin Vassallo Arguello bateu o sérvio Boris Pashanski também por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4 - e o espanhol Ruben Ramírez Hidalgo passou pelo argentino Diego Hartfield por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/1.