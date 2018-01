Ricardo Mello: Posso encarar os melhores A derrota para o argentino Guillermo Coria, número 6 do ranking mundial, pela segunda rodada do Aberto da Austrália, não tirou o ânimo de Ricardo Mello. Satisfeito com seu rendimento na partida desta quinta-feira, o tenista brasileiro promete trabalhar ainda mais para acertar pequenos detalhes em seu tênis, que, como ele próprio afirmou, fizeram a diferença entre ganhar e perder. "Agora sei que posso jogar de igual para igual com os melhores", disse Ricardo Mello. "Ao final do jogo, ao cumprimentar o Coria na rede, ele me disse que estava jogando num nivel de top ten. E ouvir isso foi muito importante para aumentar a confiança em meu jogo. Um bom incentivo." Número 2 do País, Ricardo Mello viaja agora de volta ao Brasil, onde irá treinar para defender o título do Torneio de Delray Beach, fevereiro, nos Estados Unidos.