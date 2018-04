Ricardo Mello sobe 30 posições na ATP A conquista do título do ATP Tour de Delray Beach fez Ricardo Mello dar um verdadeiro pulo no ranking de Entradas da ATP. Subiu 30 posições e a partir desta segunda-feira passa a ocupar o 70º lugar. Colocou-se também entre os cem primeiros da Corrida dos Campeões, em 88º e celebra assim a melhor fase de sua carreira. Gustavo Kuerten está em 24º na lista de Entradas e 27º na corrida e poderá pedir esta semana proteção de ranking caso tenha de ficar seis meses fora do circuito. Flávio Saretta é o 125º da ATP e 90º na corrida. Com um lugar entre os 70 primeiros da ATP, Mello já poderá dizer adeus à disputa de muitos qualifyings e vai conseguir entrar direto na maioria dos torneios da série ATP Tour e possivelmente em alguns Masters Series. A ascensão do brasileiro é resultado de uma série de bons resultados. Desde julho, ganhou 19 dos 21 jogos disputados. Desde o US Open, em Nova York, venceu sete de seus últimos oito jogos. Neste período acumula vitórias sobre jogadores bem colocados no ranking, como Juan Ignacio Chela, Mardy Fish, Mario Ancic e Vince Spadea. E pela primeira vez na história do torneio de Delray Beach, um tenista conquista o troféu superando os três primeiros cabeças de chave: Spadea, número 1; Ancic, 2; e Fish, 3. Na liderança de ambas listas permanece o suíço Roger Federer seguido do norte-americano Andy Roddick e do australiano Lleyton Hewitt. Confira o ranking de Entradas da ATP: 1) Roger Federer (SUI) - 6.760 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 3.770 pontos 3) Lleyton Hewitt (AUS) - 3.055 pontos 4) Tim Henman (GBR) - 2.825 pontos 5) Guillermo Coria (ARG) - 2.820 pontos 6) Carlos Moyá (ESP) - 2.670 pontos 7) Andre Agassi (USA) - 2.140 pontos 8) Gastón Gaudio (ARG) - 1.985 pontos 9) Marat Safin (RUS) - 1.760 pontos 10) Nicolás Massu (CHI) - 1.730 pontos 24) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.230 pontos 70) Ricardo Mello (BRA) - 595 pontos Confira a Corrida dos Campeões da ATP: 1) Roger Federer (SUI) - 1087 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 647 pontos 3) Lleyton Hewitt (AUS) - 611 pontos 4) Carlos Moyá (ESP) - 484 pontos 5) Guillermo Coria (ARG) - 480 pontos 6) Tim Henman (GBR) - 432 pontos 7) Gastón Gaudio (ARG) - 383 pontos 8) Marat Safin (RUS) - 351 pontos 9) Andre Agassi (USA) - 348 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) - 274 pontos 27) Gustavo Kuerten (BRA) - 181 pontos 88) Ricardo Mello (BRA) - 66 pontos 90) Flávio Saretta - (BRA) - 65 pontos