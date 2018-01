Ricardo Mello supreende e vence Chela O tenista brasileiro Ricardo Mello se transformou na grande surpresa da rodada desta quinta-feira do Brasil Open, ao derrotar o argentino Juan Ignácio Chela por dois sets a um, de virada. Em partida válida pelas oitavas-de-final, o brasileiro venceu com parciais 2/6, 6/2 e 6/4. Mello é o 173 do ranking mundial, enquanto que Chela ocupa a posição de número 43 na lista da ATP. Nas quartas-de-final, Ricardo Mello vai enfrentar o vencedor do confronto entre Gustavo Kuerten e o austríaco Werner Eschauer, que jogam ainda nesta quinta. Se Guga vencer, o Brasil terá garantido pelo menos um jogador nas semifinais do torneio. "Comecei um pouco tenso, mas aos poucos ganhei ritmo e confiança", disse Ricardo Mello, que, com esta vitória sobre Chela, já conseguiu repetir a campanha do Brasil Open de 2002.