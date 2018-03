Ricardo Mello também adere ao boicote Na disputa do qualifying do Masters Series de Indian Wells, o terceiro tenista brasileiro mais bem colocado no ranking, 132º lugar, Ricardo Mello, anunciou que também vai aderir ao boicote liderado por Gustavo Kuerten na Copa Davis. "Estou concentrado na busca de uma vaga na competição, mas não poderia deixar de acompanhar o Guga e o Saretta", revelou. Além de Ricardo Mello - que enfrentaria o holandês John van Lottun por uma vaga na chave principal -, Flávio Saretta deverá estar em ação nesta sexta-feira em Indian Wells. Vai enfrentar o alemão Nicolas Kiefer, número 40 do mundo, e que vem de duas finais em torneios de quadras rápidas, em Memphis e Scottsdalle. Na única vez em que Saretta jogou com Kiefer, em Long Island, ano passado, perdeu por 6/3 e 6/1. Enquanto isso, Gustavo Kuerten espera seu adversário de primeira rodada, que sairá da partida entre o norte-americano Taylor Dent e um tenista saído do qualfying. Sua estréia deverá ser apenas neste fim de semana. ?Meu plano é fazer uma boa campanha em pelo menos um destes dois torneios nos Estados Unidos", disse Guga referindo-se a Indian Wells e Key Biscayne, a ser jogado dentro de duas semanas. Para manter suas esperanças, Guga resolveu repetir a mesma rotina do ano passado em Indian Wells, quando chegou à final do torneio. "Estou treinando com atenção à devolução de saque."