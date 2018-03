Ricardo Mello também é eliminado Mais um brasileiro já foi eliminado em Roland Garros. Depois de Marcos Daniel, agora foi a vez de Ricardo Mello perder no torneio que começou nesta segunda-feira, em Paris. Ele levou 6/4, 6/1 e 6/3 do holandês Peter Wessels. Com isso, restam apenas dois tenistas brasileiros na disputa do segundo torneio do Grand Slam na temporada. Mas Gustavo Kuerten e Flávio Saretta estréiam apenas nesta terça-feira em Paris.