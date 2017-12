Ricardo Mello tem destaque em torneio Em mais um dos muitos torneios challengers que estão sendo disputados no Brasil, alguns dos jovens tenistas brasileiros estão aproveitando a chance para ganhar pontos no ranking mundial. Este é o caso do campineiro Ricardo Mello - sempre nas finais desta competição - e que nesta quarta-feira eliminou o eslovaco Michael Martinek por 7/5 e 6/2 e passou para as quartas-de-final do Brasil Telecom, em Brasília. Nesta quinta-feira haverá um duelo entre brasileiro, com Ricardo Schlachter diante de Daniel Melo enquanto o gaúcho Marcos Daniel enfrenta o argentino Gaston Etlis.