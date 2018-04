Ricardo Mello vai à final em Brasília e encara Chela

O tenista brasileiro Ricardo Mello se garantiu na final do Challenger de Brasília, neste sábado, ao contar com a desistência por lesão do argentino Horacio Zeballos, cabeça de chave 3 do torneio, quando vencia por 4 a 0 no terceiro set. Antes disso, o paulista ganhou o primeiro set por 7 a 6 e perdeu o segundo por 6 a 3.

Na decisão, neste domingo, às 10 horas, Mello vai enfrentar o argentino Juan Ignacio Chela, que neste sábado venceu o chileno Nicolas Massú, cabeça de chave número 1, por 2 sets a 1 (6/3, 3/6 e 6/4).

Campeão do Aberto de São Paulo, Mello festejou a chance de buscar nova taça no País. "Estou feliz por decidir mais um título em casa", disse o tenista, que comentou as dificuldades encontradas no confronto. "Hoje [sábado] foi um jogo bastante complicado, estava difícil devolver o saque dele [Zeballos]. Levei uma quebra no segundo set, tive chances para reverter mais não consegui voltar para o jogo. A quebra no segundo game do terceiro set acabou desanimando o Zeballos, até ele desistir."