Ricardo Mello vai à final em Quito O tenista Ricardo Mello vai disputar a final do Challenger de Quito contra o equatoriano Giovanni Lapentti. Neste sábado, o brasileiro venceu o compatriota Bruno Soares por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, e ficou com a vaga. Já seu adversário derrotou o norte-americano Glenn Weiner por duplo 6-2. A competição conta pontos para o ranking da ATP e distribui US$ 25 mil em prêmios.