Ricardo Mello vai jogar às 12 horas Em jogo que vale uma vaga nas oitavas-de-final do US Open, o tenista brasileiro Ricardo Mello vai ter a oportunidade de jogar no maior estádio de tênis do mundo, o Arthur Ashe, em Nova York, com capacidade para 23 mil pessoas. Ele enfrenta neste domingo o alemão Tommy Haas na partida de abertura da rodada, às 11 horas (12 horas de Brasília), com transmissão da SportTV.