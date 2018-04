Ricardo Mello vê sua vida mudar Depois de conquistar seu primeiro título no circuito da ATP, domingo, no Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, Ricardo Mello está vendo sua vida mudar rapidamente. Primeiro, subiu 30 posições no ranking mundial, o que facilitará sua participação em futuras competições. Além disso, entrou para a história do tênis brasileiro, rompendo um jejum que vinha desde 1998. E também já pôde sentir os efeitos da fama. Na volta ao Brasil, nesta segunda-feira, Ricardo Mello se livrou de uma situação complicada no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP). Ao passar pela alfândega com seis raquetes na mala, o Fiscal de Renda da Receita Federal queria multá-lo e cobrar taxa de importação. Depois de exibir o troféu de campeão que conquistou nos Estados Unidos, o tenista foi liberado sem maiores problemas. Mas ele ficará pouco tempo no País. Nesta terça-feira, atende a imprensa em sua cidade, Campinas, e já embarca quinta para a Ásia, onde disputará os torneio de Xangai e Tóquio. "Há muito tempo que esperava por este momento. Não acreditava que viesse agora, mas assim que entrei entre os cem minha confiança aumentou muito", contou o tenista de 23 anos. Com o título em Delray Beach, Ricardo Mello deu um salto no ranking mundial. Passou da 100ª para 70ª posição na lista de entradas, além de entrar pela primeira vez no grupo dos 100 melhores da Corrida dos Campeões, ocupando a 88ª colocação. Assim, com essa colocação no ranking, ele não precisará mais disputar tantos qualifyings e vai conseguir entrar direto na maioria dos torneios da série ATP Tour e, possivelmente, em alguns do Masters Series. O salto de Ricardo Mello é resultado de uma série de bons resultados. Desde julho, ele ganhou 19 dos 21 jogos disputados. Tanto que, chegou à terceira rodada do US Open e, na seqüência, foi campeão em Delray Beach. Mais do que isso: acabou com um jejum. Desde 1998, nenhum outro tenista brasileiro, que não fosse Guga, venceu um título de um ATP Tour. O último tinha sido Fernando Meligeni, em Praga.