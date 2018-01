Ricardo Mello vence argentino no tênis O brasileiro Ricardo Mello ganhou hoje do argentino Ignacio Hirigoyen na segunda rodada do Aberto de São Paulo, challenger de US$ 50 mil disputado no Parque Villa-Lobos. Mello, 144º do ranking mundial, marcou 7/6 (8-6) e 6/3 contra o argentino Ignacio Hirigoyen, 343º. Seu próximo adversário será o peruano Ivan Miranda, 147º do mundo, que eliminou o argentino Federico Browne, 225º, por 7/6 (7-2) e 7/6 (7-0). O jogo de Mello foi interrompido pela chuva quando ele vencia o primeiro set por 7/6 (7-6) e o segundo por 5/2. Hirigoyen sacava e empatava o game em 40 iguais. "Estou muito satisfeito com o meu jogo. Não vejo problema com a chuva, tenho de me concentrar. Com mais dois pontos já conseguiria fazer a quebra. Preciso manter a calma", disse Ricardo Mello quando o jogo foi interrompido. A partida entre o romeno Razvan Sabau, 283º, e Flávio Saretta, 92º, ficou para amanhã, por causa da chuva.