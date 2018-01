Ricardo Mello vence na Costa do Sauípe O tenista brasileiro Ricardo Mello passou para a segunda rodada do Brasil Open, ao derrotar, nesta quarta-feira, o chileno Paul Capdeville, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/0 e 6/1. O próximo adversário do brasileiro será o argentino Juan Ignacio Chela, que eliminou o australiano Todd Larkham também em três sets: 6/4, 2/6 e 6/1.