Ricardo Mello vence na estréia do qualifying de Wimbledon

Fora da equipe que vai disputar o Pan no Rio, o tenista brasileiro Ricardo Mello estreou com vitória no qualifying do torneio de Wimbledon, o Grand Slam que começa na próxima segunda-feira, em Londres. Em jogo realizado nesta segunda-feira, no clube Roehampton, nos arredores do subúrbio de Wimbledon, Ricardo Mello derrotou o italiano Flávio Cipolla por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Na próxima rodada, ele irá enfrentar o vencedor do Duel entre o dinamarquês Kenneth Carlsen e o australiano Nathan Healey. Outro brasileiro estreou nesta segunda-feira no qualifying de Wimbledon foi Franco Ferreiro, mas ele acabou eliminado. Perdeu para o checo Tomas Zib também por 2 a 0, com 6/3 e 6/0. Rogério Dutra Silva é mais um tenista brasileiro que está no qualifying de Wimbledon, mas ele não conseguiu jogar nesta segunda-feira por causa da chuva - seu adversário o italiano Simone Vagnozzi. Mesma situação viveu Thiago Alves, que ainda não pôde enfrentar o polonês Michal Przyslezmy. Thiago Alves é, inclusive, um dos três tenistas que formam a equipe brasileira do Pan - a definição do grupo foi muito criticada por Ricardo Mello, que não foi convocado. Ao lado dele, estão Flávio Saretta e Marcos Daniel. Mas, nesta semana, Saretta e Marcos Daniel desistiram de tentar uma vaga na chave principal de Wimbledon e prefiram disputar um torneio challenger na Alemanha.