Ricardo Mello vence na estréia em Lugano; Saretta perde

Dois tenistas brasileiros estrearam nesta terça-feira no torneio challenger de Lugano, na Suíça. Ricardo Mello conseguiu vencer, enquanto Flávio Saretta foi eliminado. Número 3 do Brasil, Ricardo Mello venceu o espanhol Fernando Vicente por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/2) e 6/4. O brasileiro não ganhava um jogo desde abril, quando defendeu o País no confronto contra o Canadá pela Copa Davis. "Já tinha até me esquecido como era ganhar um jogo", brincou o atual 160.º colocado do ranking mundial. Nas oitavas-de-final do torneio, Ricardo Mello irá enfrentar outro espanhol Ruben Ramirez Hidalgo, atual número 96 do mundo. Foi justamente ele quem eliminou Saretta. Vice-líder do ranking brasileiro, em 137.º na lista da ATP, Saretta não conseguiu passar da estréia em Lugano. Perdeu para Hidalgo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. "Foi um jogão, mas nos momentos importantes não consegui ir tão bem. Agora é tentar manter o nível, corrigir um ou outro detalhe e seguir trabalhando para que os resultados voltem a aparecer", disse o tenista do Brasil. Na chave de duplas, no entanto, Ricardo Mello e Saretta jogaram juntos e venceram na estréia desta terça. Eles derrotaram os italianos Francesco Aldi e Gianluca Naso por 6/3 e 6/1. Na próxima rodada, enfrentarão o suíço Jean-Claude Scherrer e o croata Lovro Zovko.