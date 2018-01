Ricardo Mello vence na estréia nos EUA Justamente na semana em que comemora o melhor ranking de sua carreira, ao chegar ao 50º lugar do mundo, o tenista brasileiro Ricardo Mello teve uma boa estréia no ATP Tour de Los Angeles, disputado nas quadras da UCLA, nos Estados Unidos. Ele venceu nesta segunda-feira o francês Sebastien Grosjean por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/2 e 6/3. Esta foi uma das melhores vitórias de Ricardo Mello na atual temporada, comprovando que seu tênis costuma render mais em quadras rápidas. Grosjean é atualmente o número 35 do ranking mundial, mas já esteve entre os dez primeiros colocados. O francês começou o jogo desta segunda-feira com muita intensidade, abrindo vantagem de 5 a 0, até definir o set por 6 a 1. Apesar dessa tremenda desvantagem, Ricardo Mello não se entregou e conseguiu reagir, virando para 2 a 1. Na sua próxima partida, o brasileiro terá pela frente o vencedor da partida entre o norte-americano Cecil Mamiit, número 232 do ranking, e um jogador saído do qualifying. Portanto, Ricardo Mello tem boas chances de ir às quartas-de-final da competição. O torneio em Los Angeles tem premiação de US$ 380 mil e o cabeça-de-chave número 1 é o norte-americano Andre Agassi.