Ricardo Mello vence torneio de Campos O tenista paulista Ricardo Mello ficou com o título do Challenger de Campos do Jordão, ao derrotar Alexandre Simoni por 7/6, 4/6 e 7/6 na final deste domingo. Pela vitória, ele embolsou um prêmio de US$ 3,6 mil e somou 50 pontos para o ranking de entradas da ATP. Nesta segunda-feira começa a chave principal do Tess Tennis Classic, na Sociedade Hípica de Campinas. Os dois maiores favoritos são brasileiros: Alexandre Simoni e Flávio Saretta. Simoni vai estrear diante do argentino Edgardo Massa, enquanto Saretta jogará com Juan Pablo Brzerichi.