Ricardo Mello viaja amanhã para Índia Ricardo Mello embarca nesta quarta-feira para a Índia, onde disputa o Torneio de Chennai, a partir de segunda, na abertura da temporada 2006. O tenista brasileiro está há quase dois meses se preparando para voltar ao circuito profissional e espera entrar novamente na lista dos 100 melhores do ranking - terminou o ano em 111º lugar. ?Fiz uma excelente pré-temporada, com uma boa preparação física, ganhei peso e aprimorei a parte técnica. De quebra, ainda treinei duas semanas com o Guga e joguei uma semana no Rio (Desafio Petrobras de Tênis)?, contou Ricardo Mello, preocupado com sua posição no ranking. ?Esses primeiros torneios são muito importantes, pois até o início de março tenho que defender muitos pontos. Quero aproveitar para jogar bem e voltar a estar entre os 100 do mundo.? Depois de jogar em Chennai, na Índia, Ricardo Mello segue direto para Melbourne, onde disputará o Aberto da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam na temporada - começa no dia 16 de janeiro.