Ricardo Mello volta a jogar amanhã Depois da boa estréia contra o sueco Jonas Bjorkman, e embalado pelo título do Aberto de São Paulo conquistado domingo, Ricardo Mello volta a jogar na madrugada desta quarta-feira, pela segunda rodada do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. O tenista brasileiro irá enfrentar o argentino Juan Ignacio Chela - o confronto está previsto para as 17 horas (horário de Brasília). Juan Ignacio Chela, atual número 26 do ranking mundial, é adversário que representou o início da boa fase de Ricardo Mello. Afinal, depois de vencer o argentino na primeira rodada do US Open do ano passado, ele passou a conseguir uma série de bons resultados na carreira.