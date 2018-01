Ricardo Mello volta a jogar amanhã Depois de estrear com vitória sobre o alemão Rainer Schuettler, ex-número 5 do ranking, Ricardo Mello tem nesta quinta-feira, a partir das 9 horas (de Brasília), uma boa chance de avançar no Torneio de Munique. Em busca de uma vaga nas quartas-de-final, o tenista brasileiro enfrenta o eslovaco Michal Mertinak, 158º colocado na ATP, que saiu do qualifying e eliminou o francês Julien Benneteau por 6/4 e 6/1. Ricardo Mello fez a opção de jogar alguns torneios médios - e não apenas os Masters Series - para buscar uma boa adaptação às quadras de saibro, que não têm sido seu melhor piso. Na semana passada, ele decepcionou ao cair na estréia em Houston para um tenista apenas razoável como o israelense Naon Okun. Agora, em Munique, Ricardo Mello já parece estar mais familiarizado com a superfície e pode ir longe. Seu adversário, Mertinak, disputa apenas o seu segundo torneio da série ATP na carreira. O primeiro foi em Casablanca, quando perdeu na estréia. Ricardo Mello, inclusive, já enfrentou Mertinak uma vez, no Challenger de Brasília, em 2001, e venceu por 7/5 e 6/2, também no saibro.