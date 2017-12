Ricardo Melo na semifinal da Ericsson O paulista Ricardo Mello foi o primeiro brasileiro a conquistar classificação para as semifinais da Gran Copa Ericsson, um torneio challenger com premiação de US$ 100 mil, disputado no Jockey Club Brasileiro, no Rio. Nesta sexta-feira, nas quartas-de-final, Ricardo derrotou outro brasileiro, o mineiro Pedro Braga, por 6/4 e 6/2, em 1h21 de jogo. "Foi show", festejou o paulista. "Chegar à semifinal do último torneio do ano é muito importante para mim." Na partida desta sexta-feira, Ricardo Melo entrou em quadra mais ansioso do que o normal. "Nos outros dois jogos que fiz, estava mais relaxado. Depois, me concentrei e entrei no jogo." Nas semifinais deste sábado, a partir das 16 horas, Ricardo vai enfrentar o vencedor da partida entre o paulista Alexandre Simoni e o peruano Luis Horna. "Nunca enfrentei o Horna, mas sei que ele joga bem. Quanto ao Simoni, na última vez que jogamos, nas quartas-de-final do Brasil Open, a vitória foi dele." Em outra partida disputada nesta sexta-feira, o dinamarquês Kristian Pless derrotou o norte-americano Paul Goldstein por 6/2 e 7/6 (7/5).