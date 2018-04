Richard Gasquet vence Djokovic na Master Cup de Xangai

O francês Richard Gasquet conquistou sua primeira vitória no Grupo Dourado da Master Cup de Xangai ao vencer o sérvio Novak Djokovic por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. Em um duelo entre dois dos quatro estreantes deste ano na Masters Cup, Gasquet mostrou mais determinação e conseguiu liquidar o tenista sérvio em 85 minutos de partida. Esta foi a segunda derrota de Djokovic na competição, o que praticamente o deixa de fora das semifinais. O sérvio já havia sido derrotado, no domingo, para o espanhol David Ferrer, também por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4. Já Gasquet segue vivo na competição ao conseguir, pela primeira vez, vencer Djokovic. Os dois tenistas tinham se enfrentado no Masters Series de Madri, em 2006, e na edição deste ano do Torneio de Estoril.