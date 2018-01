Richard Williams está rindo à toa Richard Williams anda muito feliz pelas alamedas de Flushing Meadows, um centro de tênis em Queen?s, Nova York, com quase duas dezenas de quadras, lojinhas e restaurantes, onde se disputa o US Open. Não é para menos. Suas duas filhas, Venus, de 22 anos, e Serena, que completará 21 no dia 26, novamente chegaram à final do maior torneio de tênis dos Estados Unidos - e o que distribui o maior prêmio do mundo. Jogam na noite deste sábado no Arthur Ashe Stadium. Além do prestígio familiar, elas levarão juntas para casa cerca de US$ 1,5 milhão depois de duas semanas de "trabalho". Depois, Venus virá para a Bahia para jogar pela primeira vez o Brasil Open, na Costa do Sauípe. Esta é a terceira final que as duas fazem em quatro torneios do Grand Slam da temporada. Serena, que ganhou em Wimbledon e em Roland Garros e se tornou a número 1 do mundo, ainda não perdeu um set em Nova York. No US Open, Venus foi campeã em 2000 e 2001; e Serena em 1999. A auto-estima de Richard não tem medida. "Se eu perdesse para Venus ou Serena, duas garotas negras que saíram do gueto, e eu viesse de um clube de prestígio, iria até Richard e diria: ?Você fez duas campeãs que por lógica nunca poderiam ter sido e quero que você me ensine?." Mas suas dicas preciosas não estariam à disposição de todos. Uma tenista, pelo menos, ele diz que não ensinaria jamais: a norte-americana Jennifer Capriati. "Eu lhe daria as costas. Não se troca um cavalo de US$ 25 milhões por outro de US$ 2 milhões. Jennifer deveria escutar o seu pai. Esse homem realmente sabe de tênis. Se ela parar de fazer pouco caso de Stephano e deixar de jogar de forma tão ignorante, vai melhorar muito", afirmou Richard Williams. Jennifer foi eliminada nas quartas-de-final em Nova York pela francesa Amelie Mauresmo. Na mesma noite foi vista bebendo, fumando e dançando em uma danceteria de Manhattan.