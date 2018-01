Rio libera verba para manter Davis O governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, vai fornecer uma verba de R$ 500 mil para que as quartas-de-final da Copa Davis, contra a Austrália, seja realizada na capital do Estado. Por falta de apoio, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) ameaça transferir os jogos para Florianópolis. O montante dado pelo governador cobriria os gastos da construção da arena, levantada no Clube Marapendi, na Barra da Tijuca. O governador já havia liberado verba para tentar garantir a permanência do GP Brasil de Fórmula Indy na cidade, mas não obteve sucesso.