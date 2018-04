Rio Open confirma participação de jovem Top 30 norte-americana

A chave feminina do Rio Open de 2015 contará com a presença de uma das promessas do tênis dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, os organizadores do torneio confirmaram a participação da norte-americana Madison Keys, de apenas 19 anos e que está na 30ª colocação no ranking da WTA. A competição no Jockey Club Brasileiro, em quadras de saibro, será realizada entre os dias 16 e 22 de fevereiro do próximo ano.

"Estou muito ansiosa para ir ao Brasil pela primeira vez e jogar o Rio Open. Não poderia pensar em uma cidade melhor do que o Rio para jogar um torneio de tênis. Quero muito visitar os pontos turísticos, as praias e sentir a energia do lugar. O fato do Rio ser a sede dos próximos Jogos Olímpicos, deixa tudo ainda muito mais empolgante," disse.

Em 2014, Madison Keys conquistou o seu primeiro título de um torneio da WTA ao derrotar na decisão do Torneio de Eastbourne, de nível Premier e disputado em quadras de grama, a alemã Angelique Kerber (6/3, 3/6 e 7/5). Além disso, neste ano ela foi semifinalista dos Torneios de Sidney e Estrasburgo.

Madison Keys venceu o seu primeiro jogo da WTA, em 2009, aos 14 anos (a mais nova desde Martina Hingis em 1994) e ganhou um jogo no US Open aos 16 anos (a mais nova desde Nicole Vaidisova em 2005). Ela começou a treinar recentemente com a ex-jogadora norte-americana Lindsay Davenport, dona de três títulos dos torneios do Grand Slam.

A norte-americana é a terceira tenista confirmada na chave feminina do Rio Open. Antes, os organizadores anunciaram as presenças da italiana Sara Errani, vice-campeã de Roland Garros em 2012, e da brasileira Teliana Pereira, semifinalista da competição no ano passado. Já a chave masculina terá as presenças dos espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer.