Rio Open confirma presença de Marcelo Melo e novo parceiro

A organização do Rio Open confirmou a presença do brasileiro Marcelo Melo em sua edição 2017. O tenista especializado em duplas jogará ao lado do novo parceiro, o polonês Lukasz Kubot, no torneio de nível ATP 500, marcado para os dias 20 a 26 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.

Atual número oito do mundo no ranking de duplas, Melo jogará em casa pela primeira vez com o novo parceiro. Ele começou a jogar com Kubot na reta final da temporada e confirmou que o polonês será seu companheiro fixo nas competições, em substituição ao croata Ivan Dodig, com quem o brasileiro jogou nos últimos anos.

"É um prazer jogar novamente este torneio maravilhoso", afirma Melo. "Para nós vai ser fantástico. O Lukasz está muito empolgado e feliz por mais uma vez poder jogar no Brasil", afirma Melo, referindo-se à participação do polonês nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto deste ano.

Melo chegará ao Rio Open com o status de quem já foi número 1 do mundo e campeão de Roland Garros, no ano passado. Ao todo, o duplista soma 22 títulos no currículo, incluindo cinco troféus de nível Masters 1000, o segundo em importância no circuito, abaixo apenas dos Grand Slams.

O Rio Open também terá a presença de Bruno Soares, parceiro de Melo na Copa Davis e em Olimpíadas. Soares e o escocês Jamie Murray são no momento a melhor dupla do mundo, ocupando a liderança do ranking da ATP. Neste ano, foram campeões do Aberto da Austrália e do US Open, dois dos quatro Slams da temporada.