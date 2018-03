Rio Open vai levar crianças de projetos sociais para treinar tênis no Estados Unidos

O Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul que será disputado de 20 a 26 de fevereiro, terá uma novidade na edição deste ano. No Torneio Winners haverá uma competição especial entre crianças de projetos sociais apoiados pelo próprio evento. Seis alunos vão ganhar uma viagem para treinar durante uma semana na IMG Academy, no Estados Unidos. O local é uma referência mundial na preparação de jovens tenistas.

"Desde sua primeira edição, o Rio Open apoia importantes projetos sociais do Rio de Janeiro, que usam o esporte como ferramenta de desenvolvimento e inclusão social. Trabalhamos sempre para ampliar nossa missão, e a parceria com a IMG Academy é um avanço muito positivo. Com essa iniciativa, queremos incentivar crianças carentes a seguir praticando nosso esporte para que, no futuro, possam se tornar campeãs dentro e fora das quadras", explica o diretor do Rio Open, Luiz Carvalho.

Os alunos vencedores terão todas as suas despesas pagas e vão viajar no segundo semestre deste ano. Cada projeto social (Instituto Futuro Bom, Tênis na Lagoa, Tênis Solidário, Escolinha de Tênis Fabiano de Paula e Arremessar para o Futuro) vai escolher um aluno para treinar nos Estados Unidos e o sexto representante do País será definido através de um sorteio entre os vencedores das seis categorias, quatro masculinas e duas femininas.