Rio receberá confronto da Davis O confronto entre Brasil e Canadá pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis será realizado no Rio de Janeiro, segundo anúncio feito nesta sexta-feira pela Confederação Brasileira de Tênis. O confronto está marcado para o período de 20 a 22 de setembro. Se o Brasil vencer, continua no grupo de elite do tênis mundial em 2003.