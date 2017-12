Ríos abandona e Agassi vai à final Campeão do ano passado, o norte-americano Andre Agassi ganhou um belo presente de Páscoa: a vaga na final do Masters Series de Miami. Em seu disputadíssimo jogo diante do chileno Marcelo Ríos foi favorecido pela desistência do adversário no terceiro set. Agassi havia perdido o primeiro set por 7/6 (9/7) e ganhou o segundo por 6/4. Ríos, muito cansado, e sentindo uma contusão no joelho direito abandonou a quadra no terceiro e decisivo set, deixando o estádio de Crandon Park, em Key Biscayne, bastante vaiado. Agassi, por sua vez, estava bastante determinado e vibrou muito ao ganhar o segundo set, empatando o jogo por 1 a 1. Deixou claro que estava pronto e em condições de seguir lutando pela vitória, quando foi surpreendido pela desistência do adversário. A final do masculino do Masters Series de Miami será no domingo com Agassi diante do vencedor da outra semifinal entre o australiano Lleyton Hewitt e o suíço Roger Federer. Nas quartas-de-final, como era mesmo de se esperar, Hewitt e o russo Marat Safin fizeram um dos mais brilhantes duelos da competição. O australiano venceu em três sets com parciais de 2/6, 6/2 e 7/6 (7/4). Com esta vitória sobre Safin, Hewitt estabelece uma marca de 15 vitórias seguidas este ano e, curiosamente, não perde um jogo nas quadras norte-americanas há 22 partidas, ou seja, desde sua campanha vitoriosa no US Open, do ano passado. Feminino - No feminino, domínio total das norte-americanas em Miami. Jennifer Capriati, campeã do Aberto da Austrália este ano, derrotou Monica Seles por 4/6, 6/3 e 6/3 e enfrenta na final deste sábado Serena Williams, que passou pela sua irmã Venus por 6/2 e 6/2.