Ríos aceita desafio de Hingis O chileno Marcelo Ríos está disposto a jogar contra a suíça Martina Hingis, que o desafiou publicamente no Aberto da Austrália, em janeiro. Ríos havia criticado a falta de competitividade do tênis feminino. Foi o suficiente para atrair a ira de Hingis e de outras estrelas, como Venus Williams e Monica Seles. Em entrevista ao jornal ?La Tercera?, de Santiago, Ríos declarou que o incidente não o perturbou, "mas várias amigas já exigiram que prove na quadra o que digo". "Mais dei risada do que me preocupei", afirmou o chileno. "Além disso, recebi apoio de todos os meus colegas." Sobre o tira-teima proposto por Hingis, diz que "gostaria muito de enfrentá-la". Ríos estréia nesta terça-feira no Torneio de Viña del Mar, diante do argentino Mariano Zabaleta. O brasileiro Marcos Daniel joga contra o francês Nicolas Coutelot.