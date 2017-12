Ríos avança em Madri; argentinos fora O primeiro dia do Master Series de Madri foi bom para os dois tenista chilenos. Depois da vitória de Fernando González por 2 sets a 0 sobre André Sá, foi a vez de Marcelo Ríos avançar para a segunda rodada. Nesta segunda-feira, Ríos derrotou o argentino Gaston Gaudio por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/2. Outro argentino foi eliminado na estréia. Juan Ignacio Chela, perdeu para o russo Mijail Yuzhny, também num duplo 6/2. A rodada teve ainda a vitória do finlandês Jarkko Nieminen sobre o alemão Rainer Schuettler por dois sets a um: 1/6, 6/4 e 7-6 (7-5).