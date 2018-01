Ríos chega às quartas em Estocolmo O tenista chileno Marcelo Ríos já está nas quartas-de-final do Torneio de Estocolmo, na Suécia. Nesta quinta-feira, ele derrotou o francês Sebastien Grosjean por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Seu próximo adversário será o sueco Thomas Enqvist, que eliminou o compatriota Robin Soderling por 7/5 e 6/3. Em outros jogos disputados nesta quinta-feira, em Estocolmo, o sueco Thomas Johansson venceu o francês Cedric Pioline por 2 a 1 (6/1, 5/7 e 6/3) e o holandês Sjeng Schalken passou pelo australiano Wayne Arthurs, com 6/4 e 6/3.