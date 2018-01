Ríos confirma que disputará a Davis O tenista chileno Marcelo Ríos confirmou nesta quarta-feira que vai disputar a série da Copa Davis contra o Equador, marcada para os dias 7, 8 e 9 de fevereiro, em Quito. ?Ele me garantiu que vai disputar os jogos e isso para mim é definitivo?, disse hoje o capitão da equipe, Luis Guzman, contrariando as informações segundo as quais Ríos estaria preparando sua aposentadoria. O tenista, que chegou a liderar o ranking mundial em 1998, estaria pensando mais uma vez em encerrar a carreira, segundo contou seu preparador físico, Carlos Cardemil. Aos 26 anos, Ríos já ganhou 18 títulos e mais de US$ 9 milhões em prêmios e estaria cansado das viagens, dos treinos e dos seguidos torneios do circuito profissional. Ríos viajou para a Costa Rica com a família para passar as férias e ainda não voltou a treinar para a temporada de 2003.