Ríos derrota Ferrero em Miami O tenista chileno Marcelo Ríos ganhou do espanhol Juan Carlos Ferrero por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), e passou para as oitavas-de-final do Masters Series de Miami. Assim, com a eliminação do terceiro cabeça-de-chave, o torneio fica sem seus três principais favoritos ao título, já que o australiano Lleyton Hewitt e o russo Marat Safin tinha sido eliminados anteriormente. O próximo adversário de Ríos sairá do confronto entre o russo Yevgeny Kafelnikov e o tailandês Paradorn Srichaphan. Enquanto isso, o norte-americano Andre Agassi, cabeça-de-chave número 4 e atual campeão do torneio em Miami, se torna o principal favorito ao título. Em outros dois jogos disputados neste domingo no Masters Series de Miami, torneio que distribui US$ 3,25 milhões em prêmios, o checo Radek Stepanek derrotou o alemão Rainer Schuettler por um duplo 6/4 e o espanhol Carlos Moyá venceu seu compatriota Fernando Verdsaco por 7/6 (7/5) e 6/3.