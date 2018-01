Ríos desiste de jogar Roland Garros Alegando ainda não estar recuperado de uma contusão no joelho, o tenista chileno Marcelo Ríos anunciou nesta quinta-feira que não vai disputar o Torneio de Roland Garros. Segundo o médico Alejandro Orizola, o tenista ainda não está plenamente recuperado de uma tendinite e que seria precipitado voltar às quadras neste momento. O torneio começa no dia 27 de maio, em Paris. Ríos sofreu uma lesão no joelho no mês passado, no Torneio dos Estados Unidos. Sem treinador desde março, quando dispensou o brasileiro Ricardo Acioly, o chileno também não disputará o Torneio de Wimbledon, em Londres.